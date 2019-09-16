[RM见面会片段]金钟国完美消化《阿拉丁》公主的「Speechless」惊艳全场
KPOP 2019年9月16日 星期一10:39 Erin
《Running Man》节目为纪念已来到9周年，在上个月底举办了首尔场次见面会《Running 9》，除了打造舞台专属的主题曲外，也请来Apink、Gummy等歌手带来与成员们的合作舞台，不过歌手金钟国的完美演出成为一大亮点。
这首歌曲之前也有许多韩国女演员以及歌手都翻唱过，不过男歌手要挑战这首歌曲并维持在原Key就非常有难度，金钟国有著纤细的嗓音，在节目中总是展现能力者的威严，令人几乎忘了他是歌手出身，他选唱电影《阿拉丁》中公主演唱的「Speechless」，搭配背后大型管弦乐团现场演出，表现出与原唱茉莉公主不一样的柔情感觉，高音震摄全场。
在后台准备并听见金钟国歌声的刘在锡与 HAHA，也不停竖起大拇指赞叹「果然不一样啊〜」，还有当天受邀演出的Apink以及Gummy等歌手们，听见金钟国在歌曲转折点的完美高音，也都露出惊叹的神情，全场观众们更不用说，除了大开眼界更是立即报以如雷的掌声。大家也快来听听看金钟国的蜜嗓！
照片: SBS《Running Man》片段截图
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻