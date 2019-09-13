紅家、藍家追起來！東方神起與Super Junior一同前往印尼背包旅行 《Analog Trip》將於下月9日首播
綜藝 2019年9月13日 星期五10:04 JiaJia
3月拍攝的《Analog Trip》，過了半年終於要看到啦！超期待東方神起和Super Junior一起玩耍的畫面～
東方神起允浩&昌珉、Super Junior利特&神童&銀赫&東海一同揹上背包並穿梭於印尼，六人出演的特別背包旅行記《Analog Trip》將於下月（10月）9日通過YouTube每週三晚間公開！（共12集）
從10多歲開始一直到現在，從未休息、不斷奔跑的六位藝人，以「普通人」身份回到2002年的練習生時期，通過此次的背包旅行，回顧為了夢想而奔跑的過去、分享回憶和友情故事。
不只回到「初心」，充滿「復古風」的設備一一登場，就連自拍也要拿出最近罕見的「數位相機」合影！
六個人和六個背包，究竟會有著什麼樣的故事呢？期待節目播出！
（圖片來源：Instagram＠youtubeoriginals_kr）
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