红家、蓝家追起来！东方神起与Super Junior一同前往印尼背包旅行 《Analog Trip》将於下月9日首播
综艺 2019年9月13日 星期五10:04 JiaJia
3月拍摄的《Analog Trip》，过了半年终於要看到啦！超期待东方神起和Super Junior一起玩耍的画面～
东方神起允浩&昌珉、Super Junior利特&神童&银赫&东海一同背上背包并穿梭於印尼，六人出演的特别背包旅行记《Analog Trip》将於下月（10月）9日通过YouTube每周三晚间公开！（共12集）
从10多岁开始一直到现在，从未休息、不断奔跑的六位艺人，以「普通人」身份回到2002年的练习生时期，通过此次的背包旅行，回顾为了梦想而奔跑的过去、分享回忆和友情故事。
不只回到「初心」，充满「复古风」的设备一一登场，就连自拍也要拿出最近罕见的「数位相机」合影！
六个人和六个背包，究竟会有著什么样的故事呢？期待节目播出！
（图片来源：Instagram＠youtubeoriginals_kr）
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