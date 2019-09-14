雖然人設心機重又心理變態，但只看劇照還是覺得「李棟旭」很帥啊！

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【超多高清圖】跟著小編的文章，一起把這部恐怖的《他人即地獄》，變成「都市愛情劇」吧…。

有許多粉絲因為李棟旭在新劇《他人即地獄》中，那變態的一笑而受到打擊，必須承認一件事情，那就是李棟旭把這個牙醫角色「徐文祖」的氣質，詮釋得非常好，眼神和語氣總能讓人背脊發涼。



小編特別挑選了一些帥氣俊美，擁有親切笑容，請多只會冷漠不會到變態的劇照，給大家欣賞一下，再搭配一些台詞感受一下李棟旭的魅力。

＊文字安排，將給大家展示換個角度看，其實是一場都市愛情劇～XD

▼首先，徐文祖是一個【親切的牙醫】，認真工作的側臉也相當【帥氣迷人】。



▼某天，來了一個性格纖細的鄰居尹鍾宇（任時完 飾），兩人興趣相同，談話投機，徐文祖更在頂樓看夜景時，表白自己很喜歡他這個人，親切的喊了一句：親愛的…我們應該是同類型的人。



▼徐文祖很想多認識尹鍾宇，還是著一起洗澡，坦誠相見，但已經有女友的尹鍾宇仍然保持距離，但也始終有禮對待。



▼對於尹鍾宇不願意敞開心房，徐文祖想著想著眼神中會帶點憂鬱和遺憾。



▼尹鍾宇出門上班時，徐文祖則在頂樓看著，默默觀察。



▼反正住得近，再慢慢相處看看吧，總有一天會更親近彼此的～！嘿嘿嘿…。



總之，徐文祖這個角色的確是對尹鍾宇【這個獵物】情有獨鍾，究竟發展到最後，兩個人會如何相殺相愛呢？非常令人期待！XD



（圖自：官方劇照）

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