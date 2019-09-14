虽然人设心机重又心理变态，但只看剧照还是觉得「李栋旭」很帅啊！

【超多高清图】跟著小编的文章，一起把这部恐怖的《他人即地狱》，变成「都市爱情剧」吧…。
有许多粉丝因为李栋旭在新剧《他人即地狱》中，那变态的一笑而受到打击，必须承认一件事情，那就是李栋旭把这个牙医角色「徐文祖」的气质，诠释得非常好，眼神和语气总能让人背脊发凉。
小编特别挑选了一些帅气俊美，拥有亲切笑容，请多只会冷漠不会到变态的剧照，给大家欣赏一下，再搭配一些台词感受一下李栋旭的魅力。
＊文字安排，将给大家展示换个角度看，其实是一场都市爱情剧～XD
▼首先，徐文祖是一个【亲切的牙医】，认真工作的侧脸也相当【帅气迷人】。
▼某天，来了一个性格纤细的邻居尹钟宇（任时完 饰），两人兴趣相同，谈话投机，徐文祖更在顶楼看夜景时，表白自己很喜欢他这个人，亲切的喊了一句：亲爱的…我们应该是同类型的人。
▼徐文祖很想多认识尹钟宇，还是著一起洗澡，坦诚相见，但已经有女友的尹钟宇仍然保持距离，但也始终有礼对待。
▼对於尹钟宇不愿意敞开心房，徐文祖想著想著眼神中会带点忧郁和遗憾。
▼反正住得近，再慢慢相处看看吧，总有一天会更亲近彼此的～！嘿嘿嘿…。
总之，徐文祖这个角色的确是对尹钟宇【这个猎物】情有独钟，究竟发展到最后，两个人会如何相杀相爱呢？非常令人期待！XD
（图自：官方剧照）
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