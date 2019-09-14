虽然人设心机重又心理变态，但只看剧照还是觉得「李栋旭」很帅啊！

虽然人设心机重又心理变态，但只看剧照还是觉得「李栋旭」很帅啊！

韩剧   2019年9月14日   星期六08:45   MiJimin   6

【超多高清图】跟著小编的文章，一起把这部恐怖的《他人即地狱》，变成「都市爱情剧」吧…。

有许多粉丝因为李栋旭在新剧《他人即地狱》中，那变态的一笑而受到打击，必须承认一件事情，那就是李栋旭把这个牙医角色「徐文祖」的气质，诠释得非常好，眼神和语气总能让人背脊发凉。

小编特别挑选了一些帅气俊美，拥有亲切笑容，请多只会冷漠不会到变态的剧照，给大家欣赏一下，再搭配一些台词感受一下李栋旭的魅力。

＊文字安排，将给大家展示换个角度看，其实是一场都市爱情剧～XD

▼首先，徐文祖是一个【亲切的牙医】，认真工作的侧脸也相当【帅气迷人】。

▼某天，来了一个性格纤细的邻居尹钟宇（任时完　饰），两人兴趣相同，谈话投机，徐文祖更在顶楼看夜景时，表白自己很喜欢他这个人，亲切的喊了一句：亲爱的…我们应该是同类型的人。

▼徐文祖很想多认识尹钟宇，还是著一起洗澡，坦诚相见，但已经有女友的尹钟宇仍然保持距离，但也始终有礼对待。

▼对於尹钟宇不愿意敞开心房，徐文祖想著想著眼神中会带点忧郁和遗憾。

▼尹钟宇出门上班时，徐文祖则在顶楼看著，默默观察。

▼反正住得近，再慢慢相处看看吧，总有一天会更亲近彼此的～！嘿嘿嘿…。

总之，徐文祖这个角色的确是对尹钟宇【这个猎物】情有独钟，究竟发展到最后，两个人会如何相杀相爱呢？非常令人期待！XD

（图自：官方剧照）

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留言/评论
  • Juyi Kuo
    只看花絮照真的很像在演偶像劇，但正劇裡真的演技精湛看得人怕怕的😨
    1小时前
  • Irene Chan
    👎🤮
    3小时前
  • Dina Chang
    雖然很陰森但還是陰森的很俊美😂
    3小时前
  • Jovin Lan
    蝶女王
    2小时前
  • 林盈汝
    不得不說 演得很到位
    2小时前
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