TWICE 完整曲目表出爐　全員參與作詞！

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即使行程繁忙，近幾年 TWICE 仍積極參與專輯創作工作，新專輯〈Feel Special〉當然也沒例外！

JYP Entertainment 今天（12 日）公開了 TWICE 第八張迷你專輯〈Feel Special〉的完整曲目表，除了已確定由朴軫永親自作詞並參與作曲的同名主打歌外，”Rainbow”、”Get Loud”、”Trick It”、”Love Foolish”、“21:29” 和 “Breakthrough” 等六首歌的創作團隊也全面公開。

其中第二首歌 “Rainbow” 是由大姐娜璉獨立作詞，”Get Loud” 和 “Trick It” 則分別由志效和多賢與 JQ 共同作詞；而 Momo 參與了第五首歌 “Love Foolish” 的作詞工作，第六首歌 “21:29” 更是直接由 TWICE 全員負責作詞。

另一方面，Sana 的個人預告片也已經在稍早公開，這次每人的造型都有突破呢！





（照片與影片來源：JYP Entertainment）

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