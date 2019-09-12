TWICE 完整曲目表出爐 全員參與作詞！
KPOP 2019年9月12日 星期四12:33 施乃琪
即使行程繁忙，近幾年 TWICE 仍積極參與專輯創作工作，新專輯〈Feel Special〉當然也沒例外！
JYP Entertainment 今天（12 日）公開了 TWICE 第八張迷你專輯〈Feel Special〉的完整曲目表，除了已確定由朴軫永親自作詞並參與作曲的同名主打歌外，”Rainbow”、”Get Loud”、”Trick It”、”Love Foolish”、“21:29” 和 “Breakthrough” 等六首歌的創作團隊也全面公開。
其中第二首歌 “Rainbow” 是由大姐娜璉獨立作詞，”Get Loud” 和 “Trick It” 則分別由志效和多賢與 JQ 共同作詞；而 Momo 參與了第五首歌 “Love Foolish” 的作詞工作，第六首歌 “21:29” 更是直接由 TWICE 全員負責作詞。
另一方面，Sana 的個人預告片也已經在稍早公開，這次每人的造型都有突破呢！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論