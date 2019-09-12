TWICE 完整曲目表出炉　全员参与作词！

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即使行程繁忙，近几年 TWICE 仍积极参与专辑创作工作，新专辑〈Feel Special〉当然也没例外！

JYP Entertainment 今天（12 日）公开了 TWICE 第八张迷你专辑〈Feel Special〉的完整曲目表，除了已确定由朴轸永亲自作词并参与作曲的同名主打歌外，”Rainbow”、”Get Loud”、”Trick It”、”Love Foolish”、“21:29” 和 “Breakthrough” 等六首歌的创作团队也全面公开。

其中第二首歌 “Rainbow” 是由大姐娜琏独立作词，”Get Loud” 和 “Trick It” 则分别由志效和多贤与 JQ 共同作词；而 Momo 参与了第五首歌 “Love Foolish” 的作词工作，第六首歌 “21:29” 更是直接由 TWICE 全员负责作词。

另一方面，Sana 的个人预告片也已经在稍早公开，这次每人的造型都有突破呢！





（照片与影片来源：JYP Entertainment）

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