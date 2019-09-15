新劇《意外發現的一天》路雲&金惠允唯美雙人海報公開，實力派鮮肉大集合啦！ SJ東海SNS分享與EXO世勳的合照：「中秋假期的最後一天也要過得開心！」 「令人愛恨很兩極！」韓國KFC又出新品了：油炸雞胗來了～ 被《他人即地獄》李棟旭的陰森笑嚇到？快來回味一下他曾經的霸道暖男形象吧♥ 【韓網熱帖】如你身邊有這樣一位大學同學，你願意出多少錢？

近期最火爆的電視劇莫過於林時完和李棟旭聯袂主演的《他人即地獄》了，李棟旭更是喜提「斯文敗類」極致劇本，讓觀眾們看到了完全不一樣的他。

劇中，李棟旭白天是溫柔和煦的牙醫，晚上搖身一變就成了心狠手辣的變態殺人魔，看到他那邪魅的一笑，小編嚇得想要砸掉電腦。 尤其是第二集末尾，李棟旭和林時完宗佑兩人站在天台上的那段對話，偏執的詭異中透露著一絲絲魔力，「親愛的，是否和我是同一類人！ 」從這一刻開始小編就鎖死了李棟旭和林時完這對男男CP~



相信很多人都和小編一樣，期待李棟旭變態帥的同時，又很懷念他之前所扮演的各類霸道甜心男角色，今天我們就要來回顧一下歐巴出道以來扮演過的人生角色吧~總有一款是你最愛！

《觸及真心》



《他人即地獄》之前，李棟旭的最後一部作品就是和劉寅娜主演了《觸及真心》，一度被稱為是《鬼怪》阿使和Sunny的今生版本。 李棟旭飾演律師權政祿，對待愛情一竅不通卻用自己的方式認真愛著，在愛情面前就像一隻單純的小白兔。 面對翻臉就和翻書一樣快的吳真心，權政祿始終用最真誠的感情認真對待。

《鬼怪》



《鬼怪》中李棟旭扮演陰間使者，號稱史上最帥陰曹使者，成為最新國民老公，人氣和男主角孔劉有的一拼。 和劉寅娜扮演的Sunny因為前世之緣而有了深深的羈絆，因為深藏的愧疚而在莫名被Sunny吸引，初次見面時分明就感受到了久違的心動。

《泡泡糖》



《泡泡糖》裡的李棟旭是直白唐突的，愛就愛了，愛就要大膽表白。 試問，誰能抵擋得住他的勇敢示愛呢？

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《女人的香氣》



在《鬼怪》之前，該劇一直被劇迷們稱為是李棟旭的巔峰之作，他飾演的姜智旭本部長，擁有完美的身材和出眾外貌，花不完的錢，但一切都只是按著父親為他安排好的人生，別人羡慕的人生但對他來說卻是無聊的。 作為紳士的都市貴族，他每天警戒別人，滿足他們的願望。 父親安排與西進集團的任世景結婚，即使如此也無法反抗，直到遇上了金宣兒扮演的李妍采，他才知道人生和愛情的真諦。

《我的女孩》



薛功燦！ 李棟旭扮演富家子弟薛功燦，他把男一號性格中真誠、善良、和對愛情的執著追求的一面完美展現出來，引得當年韓劇圈熱刮霸道總裁風，讓大批女飯高喊著想嫁想嫁。

「圖：各電視劇截圖」

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