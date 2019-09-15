SJ东海SNS分享与EXO世勋的合照：「中秋假期的最后一天也要过得开心！」 「令人爱恨很两极！」韩国KFC又出新品了：油炸鸡胗来了～ 被《他人即地狱》李栋旭的阴森笑吓到？快来回味一下他曾经的霸道暖男形象吧♥ 【韩网热帖】如你身边有这样一位大学同学，你愿意出多少钱？

近期最火爆的电视剧莫过於林时完和李栋旭联袂主演的《他人即地狱》了，李栋旭更是喜提「斯文败类」极致剧本，让观众们看到了完全不一样的他。

剧中，李栋旭白天是温柔和煦的牙医，晚上摇身一变就成了心狠手辣的变态杀人魔，看到他那邪魅的一笑，小编吓得想要砸掉电脑。 尤其是第二集末尾，李栋旭和林时完宗佑两人站在天台上的那段对话，偏执的诡异中透露著一丝丝魔力，「亲爱的，是否和我是同一类人！ 」从这一刻开始小编就锁死了李栋旭和林时完这对男男CP~



相信很多人都和小编一样，期待李栋旭变态帅的同时，又很怀念他之前所扮演的各类霸道甜心男角色，今天我们就要来回顾一下欧巴出道以来扮演过的人生角色吧~总有一款是你最爱！

《触及真心》



《他人即地狱》之前，李栋旭的最后一部作品就是和刘寅娜主演了《触及真心》，一度被称为是《鬼怪》阿使和Sunny的今生版本。 李栋旭饰演律师权政禄，对待爱情一窍不通却用自己的方式认真爱著，在爱情面前就像一只单纯的小白兔。 面对翻脸就和翻书一样快的吴真心，权政禄始终用最真诚的感情认真对待。

《鬼怪》



《鬼怪》中李栋旭扮演阴间使者，号称史上最帅阴曹使者，成为最新国民老公，人气和男主角孔刘有的一拼。 和刘寅娜扮演的Sunny因为前世之缘而有了深深的羁绊，因为深藏的愧疚而在莫名被Sunny吸引，初次见面时分明就感受到了久违的心动。

《泡泡糖》



《泡泡糖》里的李栋旭是直白唐突的，爱就爱了，爱就要大胆表白。 试问，谁能抵挡得住他的勇敢示爱呢？

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

《女人的香气》



在《鬼怪》之前，该剧一直被剧迷们称为是李栋旭的巅峰之作，他饰演的姜智旭本部长，拥有完美的身材和出众外貌，花不完的钱，但一切都只是按著父亲为他安排好的人生，别人羡慕的人生但对他来说却是无聊的。 作为绅士的都市贵族，他每天警戒别人，满足他们的愿望。 父亲安排与西进集团的任世景结婚，即使如此也无法反抗，直到遇上了金宣儿扮演的李妍采，他才知道人生和爱情的真谛。

《我的女孩》



薛功灿！ 李栋旭扮演富家子弟薛功灿，他把男一号性格中真诚、善良、和对爱情的执著追求的一面完美展现出来，引得当年韩剧圈热刮霸道总裁风，让大批女饭高喊著想嫁想嫁。

「图：各电视剧截图」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻