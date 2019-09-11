《18歲的瞬間》結局收視創新高完美收官，話題性終於登上一位啦！
韓劇 2019年9月11日 星期三11:09 MiJimin
看到網友大多評價邕聖祐、金香起的表現很棒，期待他們之後的作品，但似乎非常不滿意編劇，大家覺得如何呢～？
JTBC的熱門劇《18歲的瞬間》在昨晚迎來了第16集大結局，以AGB全國收視率3.9％收尾，算是一路表現平穩且緩緩上升，保持好評價的一部韓劇，以有線台來說，這個收視成績在平均值之上。
但在網路上的討論熱度，則是一直保持在非常高的水準，像是韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行，《18歲的瞬間》終於在上週拿下了冠軍一位，前陣子也都一直保持二位，居高不下，主要還是因為冠軍《德魯納酒店》氣勢太強，完結後《18歲的瞬間》終於能夠拿回冠軍，恭喜～～～！
劇終後，忠實觀眾們也對這部劇的演員表現非常深刻，邕聖祐和金香起兩人的配合非常好，尤其是邕聖祐首次獨挑大樑，表現一點也不俗，也讓人更期待他的演員之路。
《18歲的瞬間》完結後，將由《花黨：朝鮮婚姻介紹所》接檔。
（圖自：官方劇照）
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