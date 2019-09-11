《18岁的瞬间》结局收视创新高完美收官，话题性终於登上一位啦！
韩剧 2019年9月11日 星期三11:09 MiJimin
看到网友大多评价邕圣佑、金香起的表现很棒，期待他们之后的作品，但似乎非常不满意编剧，大家觉得如何呢～？
JTBC的热门剧《18岁的瞬间》在昨晚迎来了第16集大结局，以AGB全国收视率3.9％收尾，算是一路表现平稳且缓缓上升，保持好评价的一部韩剧，以有线台来说，这个收视成绩在平均值之上。
但在网路上的讨论热度，则是一直保持在非常高的水准，像是韩国 GOODDATA 调查公司的话题性排行，《18岁的瞬间》终於在上周拿下了冠军一位，前阵子也都一直保持二位，居高不下，主要还是因为冠军《德鲁纳酒店》气势太强，完结后《18岁的瞬间》终於能够拿回冠军，恭喜～～～！
剧终后，忠实观众们也对这部剧的演员表现非常深刻，邕圣佑和金香起两人的配合非常好，尤其是邕圣佑首次独挑大梁，表现一点也不俗，也让人更期待他的演员之路。
《18岁的瞬间》完结后，将由《花党：朝鲜婚姻介绍所》接档。
（图自：官方剧照）
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