防彈少年團、BLACKPINK 在美人氣高 入圍《E! People's choice》三獎項！
KPOP 2019年9月5日 星期四14:26 施乃琪
防彈少年團和 BLACKPINK 是當前在美國最有影響力的兩大韓國團體，在由網友投票決定的頒獎典禮事前票選中，他們也雙雙入圍多個獎項！
今年的《E! People's choice》在今天（5 日）公佈了最新的入圍名單，在「年度團體」、「年度 MV」以及「年度巡迴演唱會」三個獎項，都能看見一起入圍的防彈少年團和 BLACKPINK。
自 1975 年開辦至今的《E! People's choice》，是囊括電影圈、樂壇、電視圈乃至流行文界的悠久頒給典禮，總計 43 種獎項都由網友投票選出得主。
今年的《E! People's choice》投票將於 18 日截止，並於 11 月 10 日舉行頒獎典禮，Army 和 Blink 別忘了去為防彈少年團、BLACKPINK 投票喔ㄌ
（照片來源：Big Hit Entertainment、YG Entertainment）
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