防弹少年团、BLACKPINK 在美人气高 入围《E! People's choice》三奖项！
KPOP 2019年9月5日 星期四14:26 施乃琪
防弹少年团和 BLACKPINK 是当前在美国最有影响力的两大韩国团体，在由网友投票决定的颁奖典礼事前票选中，他们也双双入围多个奖项！
今年的《E! People's choice》在今天（5 日）公布了最新的入围名单，在「年度团体」、「年度 MV」以及「年度巡回演唱会」三个奖项，都能看见一起入围的防弹少年团和 BLACKPINK。
自 1975 年开办至今的《E! People's choice》，是囊括电影圈、乐坛、电视圈乃至流行文界的悠久颁给典礼，总计 43 种奖项都由网友投票选出得主。
今年的《E! People's choice》投票将於 18 日截止，并於 11 月 10 日举行颁奖典礼，Army 和 Blink 别忘了去为防弹少年团、BLACKPINK 投票喔ㄌ
（照片来源：Big Hit Entertainment、YG Entertainment）
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