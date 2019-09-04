BIG HIT下月展開全球16國選秀！ 籌畫2021年推出新女團
KPOP 2019年9月4日 星期三10:31 Sani
今日，防彈少年團所屬社BIG HIT宣佈將和GFRIEND所屬社Source Music合作，在全球範圍內選拔女團成員，目標2021年推出新的女團！
據悉，BIG HIT方時赫代表將負責音樂當各方面的製作，Source Music CBO閔熙真（音）則負責內容、影像、形象等方面的創意指導，以及整體的品牌打造。
本次新人女團選拔活動名為《Plus Global Audition》，10月5日在美國洛杉磯和紐約開始第一站，12日在澳大利亞珀斯和新加坡同時進行，13日在澳大利亞墨爾本，19日在釜山和光州、大阪和札幌、臺北，20日在首爾、 東京、高雄，26日在越南河內、泰國曼谷，27日在越南胡志明市，一共16個城市盛大舉辦。
同時，BIG HIT和Source Music在今天開設了該選秀的官方SNS，隨時跟進相關訊息，還公開了兩版宣傳片，超唯美的！有沒有朋友想去挑戰一下呢？ XD
（圖源：BIG HIT）
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