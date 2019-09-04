BIG HIT下月展开全球16国选秀！ 筹画2021年推出新女团
KPOP 2019年9月4日 星期三10:31 Sani
今日，防弹少年团所属社BIG HIT宣布将和GFRIEND所属社Source Music合作，在全球范围内选拔女团成员，目标2021年推出新的女团！
据悉，BIG HIT方时赫代表将负责音乐当各方面的制作，Source Music CBO闵熙真（音）则负责内容、影像、形象等方面的创意指导，以及整体的品牌打造。
本次新人女团选拔活动名为《Plus Global Audition》，10月5日在美国洛杉矶和纽约开始第一站，12日在澳大利亚珀斯和新加坡同时进行，13日在澳大利亚墨尔本，19日在釜山和光州、大阪和札幌、台北，20日在首尔、 东京、高雄，26日在越南河内、泰国曼谷，27日在越南胡志明市，一共16个城市盛大举办。
同时，BIG HIT和Source Music在今天开设了该选秀的官方SNS，随时跟进相关讯息，还公开了两版宣传片，超唯美的！有没有朋友想去挑战一下呢？ XD
（图源：BIG HIT）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻