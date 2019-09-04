淚目！玉澤演&Nichkhun曬舊照慶祝2PM出道11年：滿滿的都是回憶！

2PM出道11年，成員Nichkhun曬完整體合影慶祝，讓不少粉絲看了淚目。
9月4日，Nichkhun在自己的SNS上曬出了2PM 6人完整體的合影，玉澤演站在C位拿著手機，佑榮、李俊昊、JUN.K、黃燦盛、Nichkhun等人圍在他周圍，擺出各種表情和姿勢。
Nichkhun還寫道：「和他們在一起的11年是我人生中最幸福的時間。 找到能夠成為家人一樣的真心朋友是件非常幸運的事情，我們當中有多位正在履行國防義務，這是之前的照片哦。 謝謝一起經歷磨難的我的兄弟們和Hottest，謝謝2PM成員如此照顧我，愛護我。 外面的世界雖然很兇險，但只要我們團結在一起，任何事情都不能打敗我們。 11年是段很長的時間，但為了讓我們的粉絲為我們自豪，我們會走得更遠。 」
同日，玉澤演也通過自己的SNS慶祝，表示：「11年了，正在服役的成員們要健康哦，Nichkhun要努力工作，我也要好好努力咯。 一直為我們加油的Hottest，我愛你們。 」同時也曬出了一張6名成員的合影。
2008年9月4日，2PM正式出道，很快就憑藉獨特的野獸偶像風格席捲歌壇，與其他花美男愛豆團不同，2PM追求具有硬漢男性魅力的風格，以青春活力又不失性感粗獷的野獸形象在歌壇開闢了新道路。 充滿爆發力的舞蹈動作就是他們野獸派的標誌。
目前，已經退伍的玉澤演將出演MBC新劇《The Game》，Nichkhun前不久剛剛客串了電視劇《阿斯達年代記》。 黃燦盛、李俊昊、JUN.K和佑榮正在服役中。
「圖：Nichkhun、玉澤演IG」
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