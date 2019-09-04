泪目！玉泽演&Nichkhun晒旧照庆祝2PM出道11年：满满的都是回忆！

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2PM出道11年，成员Nichkhun晒完整体合影庆祝，让不少粉丝看了泪目。

9月4日，Nichkhun在自己的SNS上晒出了2PM 6人完整体的合影，玉泽演站在C位拿著手机，佑荣、李俊昊、JUN.K、黄灿盛、Nichkhun等人围在他周围，摆出各种表情和姿势。



Nichkhun还写道：「和他们在一起的11年是我人生中最幸福的时间。 找到能够成为家人一样的真心朋友是件非常幸运的事情，我们当中有多位正在履行国防义务，这是之前的照片哦。 谢谢一起经历磨难的我的兄弟们和Hottest，谢谢2PM成员如此照顾我，爱护我。 外面的世界虽然很凶险，但只要我们团结在一起，任何事情都不能打败我们。 11年是段很长的时间，但为了让我们的粉丝为我们自豪，我们会走得更远。 」

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同日，玉泽演也通过自己的SNS庆祝，表示：「11年了，正在服役的成员们要健康哦，Nichkhun要努力工作，我也要好好努力咯。 一直为我们加油的Hottest，我爱你们。 」同时也晒出了一张6名成员的合影。



2008年9月4日，2PM正式出道，很快就凭藉独特的野兽偶像风格席卷歌坛，与其他花美男爱豆团不同，2PM追求具有硬汉男性魅力的风格，以青春活力又不失性感粗犷的野兽形象在歌坛开辟了新道路。 充满爆发力的舞蹈动作就是他们野兽派的标志。



目前，已经退伍的玉泽演将出演MBC新剧《The Game》，Nichkhun前不久刚刚客串了电视剧《阿斯达年代记》。 黄灿盛、李俊昊、JUN.K和佑荣正在服役中。

「图：Nichkhun、玉泽演IG」

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