T.O.P曬酒莊照引熱議！這裡就是曾在粉絲會上自爆過的「阿根廷葡萄園」嗎？

T.O.P曬酒莊照引熱議！這裡就是曾在粉絲會上自爆過的「阿根廷葡萄園」嗎？

明星   2019年9月4日   星期三09:30   Rui   3

BIGBANG成員T.O.P在自己的SNS上曬出疑似私人酒莊的照片，又一次登上了熱搜。

T.O.P在SNS上公開了一則挑選葡萄過程的錄影和多張葡萄農場照，引發了熱議。 眾所周知T.O.P是紅酒愛好者，2017年的粉絲會上T.O.P就曾自曝：「我在阿根廷買了一個葡萄園。 去年（2016年）產出的葡萄酒有8000瓶，在場的各位有5000人，剩下的3000瓶就留給我自己啦。 」

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T.O.P的酒莊照公開後，不少粉絲猜測這就是當時粉絲會上T.O.P透露的在阿根廷購買的酒莊，很多人留言問是否是那座。 T.O.P並未正面回應，而是點贊了這些提問的粉絲。 不過不知是否因為不小心引發熱議，T.O.P已經刪除了相關內容。

此外，T.O.P已於7月6日結束了替代役，重返社會人身份。 而隊友G-Dragon、太陽和大聲分別將在10月末和11月退伍。

「圖：NATE」

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