T.O.P晒酒庄照引热议！这里就是曾在粉丝会上自爆过的「阿根廷葡萄园」吗？

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BIGBANG成员T.O.P在自己的SNS上晒出疑似私人酒庄的照片，又一次登上了热搜。

T.O.P在SNS上公开了一则挑选葡萄过程的录影和多张葡萄农场照，引发了热议。 众所周知T.O.P是红酒爱好者，2017年的粉丝会上T.O.P就曾自曝：「我在阿根廷买了一个葡萄园。 去年（2016年）产出的葡萄酒有8000瓶，在场的各位有5000人，剩下的3000瓶就留给我自己啦。 」



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T.O.P的酒庄照公开后，不少粉丝猜测这就是当时粉丝会上T.O.P透露的在阿根廷购买的酒庄，很多人留言问是否是那座。 T.O.P并未正面回应，而是点赞了这些提问的粉丝。 不过不知是否因为不小心引发热议，T.O.P已经删除了相关内容。



此外，T.O.P已於7月6日结束了替代役，重返社会人身份。 而队友G-Dragon、太阳和大声分别将在10月末和11月退伍。

「图：NATE」

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