新剧《意外发现的一天》五位长腿OPPA的人物剧照全公开，哪一位是你的pick呢～！？

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人气男团 SF9 的颜值担当「路云」跟《WWW》的「李在旭」实在是太抢眼啦～！还有《变身情人》里的傲娇小秘书「李泰利」喔～！九月不追这个不行啊，奇幻校园爱情剧！

集合了五位「平均身高185公分小鲜肉演员」的全新校园奇幻爱情剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天），终於公开了七位主演的人物剧照，颜值与实力排在高水准的新一代演员们大集合，也让粉丝们相当期待！



预计在九月下旬首播的 MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（每周三、四播出），改编自人气网漫，讲述女高中生「银端午」反抗既定命运，收获爱情的故事。



▼金惠允饰演有钱人家的独生女「银端午」，是个患有心脏病的女高中生。但却在某天发现身边出现了一些奇怪的事情，并意识到自己其实是漫画中的一个角色，之后便努力寻找真实的生活与爱情，在过程中遇上了「13号」，两人展开了一场心跳加速的罗曼史。



▼男团SF9的路云饰演纯情漫画中，没有名字被称为「13号」的角色，就读2年7班学号为「13号」的男高中生，可以期待一下192公分的他和160公分金惠允，在剧中呈现出超萌32公分身高差的甜蜜CP感。



▼李在旭饰演女主的未婚夫「白经」，同时也是女主暗恋10年的对象，因出众外貌而被女生们围绕，有著典型「坏男人」的魅力。



▼女团APRIL的李娜恩饰演纯情漫画中的女主角「吕珠多」，是个贫穷但性格开朗坚强的女孩，打工帮助家计，遇到困难也总是保持微笑，有著满满的正能量，与A3成员展开一段三角关系。



▼郑建柱饰演幽默又爱撒娇、和大家都能和睦相处的A3成员「李道华」，拥有走在路上或运动时，女生总为他尖叫的完美外型。



▼金勇大饰演A3中人气最高的「吴南柱」，脑性男、脸蛋天才集优点於一身，性格傲慢的领导者。



▼李泰利饰演年龄、国籍、出身、名字等一切都不为人知的神秘人物「金美才」，拥有帅气出众的外貌。（金发完全适合他啊～）



新剧《意外发现的一天》将於九月下旬首播，接档《新入史官丘海昤》。

（图自：官方剧照）

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