D&E亞巡完美結束！下半年將陸續以《SJ Returns 3》、正規九輯、《SS8》與粉絲們見面
KPOP 2019年8月29日 星期四13:23 JiaJia
想感嘆一下…官方真會選圖～ #DnE手牽手 #歐吧們的笑容好療癒
Super Junior小分隊D&E（由東海、銀赫組成）在近期結束《SUPER JUNIOR-D&E CONCERT ‘THE D&E’》演唱會，於亞洲6座城市共動員4萬5千名觀眾到場支持。
D&E在今年（2019年）4月發表迷你三輯《Danger》，同名主打曲深受粉絲喜愛。而今年也是他們首次在韓國國內舉行演唱會，由銀赫擔任舞台總監與舞台導演，演出內容豐富、精彩，展現屬於小分隊的特色。
而下半年，D&E將與Super Junior成員合流，發表組合的第九張正規專輯。團體綜藝《SJ Returns 3》將於9月9日通過V LIVE首播，「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」演唱會也將在10月12日、13日於韓國首爾舉行。
（圖片來源：SMTOWN）
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