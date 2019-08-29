D&E亚巡完美结束！下半年将陆续以《SJ Returns 3》、正规九辑、《SS8》与粉丝们见面
KPOP 2019年8月29日 星期四13:23 JiaJia
想感叹一下…官方真会选图～ #DnE手牵手 #欧吧们的笑容好疗愈
Super Junior小分队D&E（由东海、银赫组成）在近期结束《SUPER JUNIOR-D&E CONCERT ‘THE D&E’》演唱会，於亚洲6座城市共动员4万5千名观众到场支持。
D&E在今年（2019年）4月发表迷你三辑《Danger》，同名主打曲深受粉丝喜爱。而今年也是他们首次在韩国国内举行演唱会，由银赫担任舞台总监与舞台导演，演出内容丰富、精彩，展现属於小分队的特色。
而下半年，D&E将与Super Junior成员合流，发表组合的第九张正规专辑。团体综艺《SJ Returns 3》将於9月9日通过V LIVE首播，「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」演唱会也将在10月12日、13日於韩国首尔举行。
（图片来源：SMTOWN）
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