想看這部禁忌的鬼片華麗誕生嗎？不要錯過《鬼片：即將上映》！

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想看這部打破韓國歷年恐怖電影青少年預售率最高紀錄——《鬼片：即將上映》，愛看恐怖電影的朋友不要錯過機會啦～！

現在送出 《鬼片：即將上映》台灣電影票券１６張 (每位得獎者可得２張)

活動日期：即日起至９月４日

公佈日期：９月４日下午２時

（會在此頁面公佈！）

＊可在上映期限限於樂聲戲院觀賞＊

上映日期：９月６日

地點：台北市萬華區武昌街二段85號（樂聲戲院）

想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～

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2) 煩請按這填寫參加表格 😉

在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的８位（每位２張）～快來參加吧！😉

注意：

- 得獎者將得到一組序號，煩請到車庫娛樂訂票網頁兌換

- 皆需事先於線上兌換，並依指示至樂聲影城官網完成劃位

- 序號使用期限，逾期失效無法使用，請把握兌換期限：2019/08/28-2019/09/08

- 上述電子票序號為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣、黃牛等第三人兜售、轉賣

- 違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

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特別鳴謝：車庫娛樂

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