想看这部禁忌的鬼片华丽诞生吗？不要错过《鬼片：即将上映》！

想看这部打破韩国历年恐怖电影青少年预售率最高纪录——《鬼片：即将上映》，爱看恐怖电影的朋友不要错过机会啦～！
现在送出《鬼片：即将上映》台湾电影票券１６张 (每位得奖者可得２张)
活动日期：即日起至９月４日
公布日期：９月４日下午２时
（会在此页面公布！）
＊可在上映期限限於乐声戏院观赏＊
上映日期：９月６日
地点：台北市万华区武昌街二段85号（乐声戏院）
想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～
1) 请按此分享此活动页面
2) 烦请按这填写参加表格😉
在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的８位（每位２张）～快来参加吧！😉
注意：
- 得奖者将得到一组序号，烦请到车库娱乐订票网页兑换
- 皆需事先於线上兑换，并依指示至乐声影城官网完成划位
- 序号使用期限，逾期失效无法使用，请把握兑换期限：2019/08/28-2019/09/08
- 上述电子票序号为非卖品
- 严禁透过网路拍卖、黄牛等第三人兜售、转卖
- 违者如经查获将依法究办
- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格
- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利
特别鸣谢：车库娱乐
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