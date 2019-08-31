感覺隨時可以舉辦大型演唱會的「韓國國防部娛樂公司」！

感覺隨時可以舉辦大型演唱會的「韓國國防部娛樂公司」！

明星   2019年8月31日   星期六09:30   Sani  

EXO的XIUMIN和D.O.，SHINee珉豪、溫流和Key，HIGHLIGHT尹斗俊和李起光，INFINITE聖圭、成烈、東雨，尹智聖...這間「公司」的「旗下藝人」真的每一個都強啊！XD

最近隨著越來越多偶像藝人入伍，韓國網友開始把歐巴們服兵役的地方戲稱為「國防部娛樂公司」，細想想這藝人陣容確實相當華麗啊！

首先是EXO中的大哥XIUMIN紀念5月以陸軍現役入伍，隨後D.O.在7月入伍，發揮特長成為猛虎部隊的料理兵：

SHINee成員溫流、Key和珉豪先後在去年11月和今年3月、4月入伍，其中溫流是現役，Key是軍樂隊，珉豪是海軍陸戰隊：

BTOB隊長徐銀光和李昌燮也在軍樂隊服役中，李敏赫則是義警：

HIGHLIGHT尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲更是全員兵役中：

此外，趙權、尹智聖、VIXX成員N、B1A4出身的Baro和CNU，還有INFINITE的聖圭、成烈、東雨也都在其中，難怪有網友說「國防部可以用這些人辦一場DREAM演唱會了~」XD

（圖源：AROUND US Ent.，海軍陸戰隊Blog，IG@btob_silver_light、bumkeyk、achahakyeon、_yoonj1sung_、smnara37等）

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