感觉随时可以举办大型演唱会的「韩国国防部娱乐公司」！

EXO的XIUMIN和D.O.，SHINee珉豪、温流和Key，HIGHLIGHT尹斗俊和李起光，INFINITE圣圭、成烈、东雨，尹智圣...这间「公司」的「旗下艺人」真的每一个都强啊！XD
最近随著越来越多偶像艺人入伍，韩国网友开始把欧巴们服兵役的地方戏称为「国防部娱乐公司」，细想想这艺人阵容确实相当华丽啊！
首先是EXO中的大哥XIUMIN纪念5月以陆军现役入伍，随后D.O.在7月入伍，发挥特长成为猛虎部队的料理兵：
SHINee成员温流、Key和珉豪先后在去年11月和今年3月、4月入伍，其中温流是现役，Key是军乐队，珉豪是海军陆战队：
BTOB队长徐银光和李昌燮也在军乐队服役中，李敏赫则是义警：
HIGHLIGHT尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云更是全员兵役中：
此外，赵权、尹智圣、VIXX成员N、B1A4出身的Baro和CNU，还有INFINITE的圣圭、成烈、东雨也都在其中，难怪有网友说「国防部可以用这些人办一场DREAM演唱会了~」XD
（图源：AROUND US Ent.，海军陆战队Blog，IG@btob_silver_light、bumkeyk、achahakyeon、_yoonj1sung_、smnara37等）
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