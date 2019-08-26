SHINee溫流&EXO XIUMIN&尹智聖將出演陸軍音樂劇！10月至12月於首爾奧林匹克公園公演
明星 2019年8月26日 星期一09:40 JiaJia
「陸軍經紀公司」又來啦！同屬SM娛樂的SHINee溫流和EXO XIUMIN，以及Wanna One出身的尹智聖，確定出演韓國陸軍新推出的音樂劇《回歸：那日的約定》。
音樂劇《回歸：那日的約定》以625戰爭中為保衛國家、不惜犧牲寶貴生命的戰鬥英雄為素材。今日（26日）據韓國媒體報導，SHINee溫流、EXO XIUMIN和尹智聖近期通過試鏡，目前專注於練習，而該部作品將於10月22日至12月1日在首爾奧林匹克公園公演。
溫流於去年（2018年）12月10日以現役身份履行兵役義務，今年也曾出演韓國陸軍推出的音樂劇《新興武官學校》並飾演「池青天」。
XIUMIN則於今年5月7日以現役身份履行兵役義務，2015年他曾出演SM娛樂製作的音樂劇《School OZ》並飾演「Aquila」。
尹智聖則於今年5月14日以現役身份履行兵役義務，這是他出道後首次出演的音樂劇作品。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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