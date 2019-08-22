不只有因信賴而聽！太妍 YouTube 頻道破百萬訂閱
KPOP 2019年8月22日 星期四11:49 施乃琪
太妍在今年初突然開始經營擱置多年的經營個人 YouTube 頻道，令許多粉絲驚喜不已，而她好聽好看又好玩的影片也迅速吸引了大量的訂閱者！
太妍的個人 YouTube 頻道「탱구TV」訂閱人數在今天（22 日）凌晨突破了 100 萬人，截至中午為止又增加了 700 多人，人氣持續穩定上升。
太妍早在 2014 年就開設了這個帳號，但今年 1 月時才突然開始「暴風更新」，一口氣上傳多支在海外表演或旅行時紀錄的日常模樣，後來也總會透過頻道公開演唱會多角度實況影片、彩排或拍攝 MV 的花絮、練習室影片⋯⋯等等，內容多元又貼近真實的風格，讓她以不到 30 支影片便達成百萬訂閱目標。
太妍是韓國個人歌手中第十位擁有百萬訂閱者的藝人，其中女性藝人方面則在 IU、f(x) 的 Amber、樂童音樂家的李秀賢、李遐怡之後位居第五。
如果你到今天都還沒訂閱太妍的頻道，就快去按下訂閱、複習她上傳過的精彩影片吧！
（照片與影片來源：탱구TV、taeyeon_ss）
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