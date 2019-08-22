《60天，指定倖存者》大結局：內部共謀者出現，代理總統變成真總統吧！ EXO D.O將成為猛虎部隊料理兵！ 29日分配所屬部隊 安宰賢表示將公開兩人的KakaoTalk對話內容！具惠善回應：「我不用KakaoTalk。別瞎忙了，背叛者！」 (G)I-DLE 第二支破億 MV 誕生 〈HANN〉合計觀看次數破億！ 《德魯納酒店》藝術總監公開350坪酒店設計圖：空間也是一個角色！ 「EXO 月」還沒結束！第二本夏威夷寫真集來襲 善美最新概念照大放送 實境節目揭開迷人的雙面魅力！ 不只有因信賴而聽！太妍 YouTube 頻道破百萬訂閱 X1 出道實境今晚開播 揭露成員內心的忐忑與期待！ 【最新消息】官方發表李鎭赫確定將SOLO出道：正在準備中！ 因信賴而聽的 Crush 即將回歸！加入 P Nation 後首度發行新歌 安宰賢「嫌妻子乳頭不性感」要求離婚？！ 被《新西遊記》觀眾要求下車 PRISTIN 解約、解散 林娜榮與新公司簽約重新出發！ 邕聖祐拍攝咖啡車認證照的方式：帥不帥不重要！細節一定要完美XD 《2019 SOBA》今晚登場 龐大陣容引發期待！ 捨不得吃下去！KAKAO FRIENDS 推出養顏美容的立體軟糖啦！ ITZY 蟬聯《Show Champion》冠軍 再創「連三冠」紀錄！ SM新的周邊來啦！可以給偶像公仔當背包的AirPod保護套～ LM Entertainment 反擊姜丹尼爾假處分申請 抗告審日期出爐！ 《超人回來了》大發時安已經是美少年了～♥ 網民：長大去當愛豆吧！ 安宰賢：婚後得憂鬱症，沒做過虧心的事 VS 具惠善：他說我胸不性感，生日還和其他女人慶生 這是2019年版《成均館緋聞》！花美男雲集的《花黨：朝鮮婚姻工作所》千萬別錯過

太妍在今年初突然開始經營擱置多年的經營個人 YouTube 頻道，令許多粉絲驚喜不已，而她好聽好看又好玩的影片也迅速吸引了大量的訂閱者！

太妍的個人 YouTube 頻道「‎탱구TV」訂閱人數在今天（22 日）凌晨突破了 100 萬人，截至中午為止又增加了 700 多人，人氣持續穩定上升。

太妍早在 2014 年就開設了這個帳號，但今年 1 月時才突然開始「暴風更新」，一口氣上傳多支在海外表演或旅行時紀錄的日常模樣，後來也總會透過頻道公開演唱會多角度實況影片、彩排或拍攝 MV 的花絮、練習室影片⋯⋯等等，內容多元又貼近真實的風格，讓她以不到 30 支影片便達成百萬訂閱目標。



太妍是韓國個人歌手中第十位擁有百萬訂閱者的藝人，其中女性藝人方面則在 IU、f(x) 的 Amber、樂童音樂家的李秀賢、李遐怡之後位居第五。

如果你到今天都還沒訂閱太妍的頻道，就快去按下訂閱、複習她上傳過的精彩影片吧！



（照片與影片來源：탱구TV、taeyeon_ss）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞