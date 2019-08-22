不只有因信赖而听！太妍 YouTube 频道破百万订阅
KPOP 2019年8月22日 星期四11:49 施乃琪
太妍在今年初突然开始经营搁置多年的经营个人 YouTube 频道，令许多粉丝惊喜不已，而她好听好看又好玩的影片也迅速吸引了大量的订阅者！
太妍的个人 YouTube 频道「탱구TV」订阅人数在今天（22 日）凌晨突破了 100 万人，截至中午为止又增加了 700 多人，人气持续稳定上升。
太妍早在 2014 年就开设了这个帐号，但今年 1 月时才突然开始「暴风更新」，一口气上传多支在海外表演或旅行时纪录的日常模样，后来也总会透过频道公开演唱会多角度实况影片、彩排或拍摄 MV 的花絮、练习室影片⋯⋯等等，内容多元又贴近真实的风格，让她以不到 30 支影片便达成百万订阅目标。
太妍是韩国个人歌手中第十位拥有百万订阅者的艺人，其中女性艺人方面则在 IU、f(x) 的 Amber、乐童音乐家的李秀贤、李遐怡之后位居第五。
如果你到今天都还没订阅太妍的频道，就快去按下订阅、复习她上传过的精彩影片吧！
（照片与影片来源：탱구TV、taeyeon_ss）
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