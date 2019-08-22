這是2019年版《成均館緋聞》！花美男雲集的《花黨：朝鮮婚姻工作所》千萬別錯過

《花黨：朝鮮婚姻工作所》據說這是2019年版《成均館緋聞》！
該劇主要講述了朝鮮君王為了守護他的初戀，找到了朝鮮最厲害的花美男媒人團「花黨三人幫」，讓他們把朝鮮最低劣和如男人般粗糙的女子打造成高貴的窈窕淑女，並一同展開「朝鮮婚姻介紹所」的詐騙計畫。 朴志訓、金旻載、邊佑錫、徐志焄、孔升妍聯袂主演。
劇組公開了第3輪預告片，馬勛一再強調婚姻介紹所的作用並非是尋找愛情，而是幫助找到對的那個人。 金旻載飾演成婚率高達99%的朝鮮頂級男媒婆「馬勳」，是主管戀愛、結婚、離婚、再婚的「花黨」老大，面容俊美、能言善道，更有敏銳的觀察力，能一眼看破人的內心。
徐志焄飾演非常看重初戀的純情君王「李修」，23年來都是平凡的鐵匠，突然有一天成為君王，一舉一動都在臣子和宮女的監視之中，還要記下宮中令人費解的大小規矩，最可怕的就是要抵抗宮中女人們沒有盡頭的攻勢，而他要守護的初戀，正是狗屎。 預告裡他就癡心表白：我只想娶狗屎。
年輕帥氣君主一心想要迎娶的狗屎由孔升妍扮演，是個比男人更像男人的潑辣姑娘，為了在競爭激烈的市場底層生存，放棄了女兒裝束、打扮成男人模樣，只要給錢什麼工作都能辦到，劈柴、運米、宰殺活魚，甚至還會勸架。
朴志訓飾演花黨裡的形象顧問「高英洙」，是漢陽裡炙手可熱的大紅人，擁有出眾的時尚品味和淵博的造型知識，能把任何「非好感」的形象變成「好感型」。 一上場就感歎自己的美貌：「要怎麼辦，這擋不住的帥氣」。
邊佑錫飾演情報高手「道俊」，擁有完美的外表、人品、頭腦和學識，只可惜家道中落、無緣仕途，剛好馬勳需要他無邊無際的情報能力，促使他也加入花黨。
此外，《花黨：朝鮮婚姻工作所》將於9月16日在韓國開播。
「圖：《花黨：朝鮮婚姻工作所》」
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