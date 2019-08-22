这是2019年版《成均馆绯闻》！花美男云集的《花党：朝鲜婚姻工作所》千万别错过

《花党：朝鲜婚姻工作所》据说这是2019年版《成均馆绯闻》！
该剧主要讲述了朝鲜君王为了守护他的初恋，找到了朝鲜最厉害的花美男媒人团「花党三人帮」，让他们把朝鲜最低劣和如男人般粗糙的女子打造成高贵的窈窕淑女，并一同展开「朝鲜婚姻介绍所」的诈骗计画。 朴志训、金旻载、边佑锡、徐志焄、孔升妍联袂主演。
剧组公开了第3轮预告片，马勋一再强调婚姻介绍所的作用并非是寻找爱情，而是帮助找到对的那个人。 金旻载饰演成婚率高达99%的朝鲜顶级男媒婆「马勋」，是主管恋爱、结婚、离婚、再婚的「花党」老大，面容俊美、能言善道，更有敏锐的观察力，能一眼看破人的内心。
徐志焄饰演非常看重初恋的纯情君王「李修」，23年来都是平凡的铁匠，突然有一天成为君王，一举一动都在臣子和宫女的监视之中，还要记下宫中令人费解的大小规矩，最可怕的就是要抵抗宫中女人们没有尽头的攻势，而他要守护的初恋，正是狗屎。 预告里他就痴心表白：我只想娶狗屎。
年轻帅气君主一心想要迎娶的狗屎由孔升妍扮演，是个比男人更像男人的泼辣姑娘，为了在竞争激烈的市场底层生存，放弃了女儿装束、打扮成男人模样，只要给钱什么工作都能办到，劈柴、运米、宰杀活鱼，甚至还会劝架。
朴志训饰演花党里的形象顾问「高英洙」，是汉阳里炙手可热的大红人，拥有出众的时尚品味和渊博的造型知识，能把任何「非好感」的形象变成「好感型」。 一上场就感叹自己的美貌：「要怎么办，这挡不住的帅气」。
边佑锡饰演情报高手「道俊」，拥有完美的外表、人品、头脑和学识，只可惜家道中落、无缘仕途，刚好马勋需要他无边无际的情报能力，促使他也加入花党。
此外，《花党：朝鲜婚姻工作所》将於9月16日在韩国开播。
「图：《花党：朝鲜婚姻工作所》」
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