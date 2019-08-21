夏日王者 Red Velvet 回歸 新專輯橫掃海內外排行榜！
KPOP 2019年8月21日 星期三09:08 施乃琪
「聽 Red Velvet 的新歌」儼然已成為每年夏天的代表性活動，今年她們一發片果然也立刻橫掃 36 國 iTunes 排行榜冠軍！
Red Velvet 於 20 日傍晚正式發行〈The ReVe Festival’ Day 2〉後，主打歌 “Umpah Umpah” 立刻登上 Genie、Bugs、Soribada 和 Olleh Music 的即時榜冠軍寶座。而到了今天（21 日）上午，也加碼拿下 Mnet 和 NAVER Music 冠軍，而專輯本身也在 Synnara、教保文庫、Aladin⋯⋯等網站奪冠。
不僅如此，〈The ReVe Festival’ Day 2〉更在台灣、泰國、越南、印尼、美國、加拿大、巴西、墨西哥、智利、秘魯、法國、德國、瑞典、荷蘭、波蘭、澳洲、紐西蘭⋯⋯等 36 個國家的 iTunes 專輯榜首。
在今天晚上九點（韓國時間），Red Velvet 就會經由 V LIVE 舉行回歸紀念直播，ReVeluv 們一定要準時鎖定
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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