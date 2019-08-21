夏日王者 Red Velvet 回归 新专辑横扫海内外排行榜！
KPOP 2019年8月21日 星期三09:08 施乃琪
「听 Red Velvet 的新歌」俨然已成为每年夏天的代表性活动，今年她们一发片果然也立刻横扫 36 国 iTunes 排行榜冠军！
Red Velvet 於 20 日傍晚正式发行〈The ReVe Festival’ Day 2〉后，主打歌 “Umpah Umpah” 立刻登上 Genie、Bugs、Soribada 和 Olleh Music 的即时榜冠军宝座。而到了今天（21 日）上午，也加码拿下 Mnet 和 NAVER Music 冠军，而专辑本身也在 Synnara、教保文库、Aladin⋯⋯等网站夺冠。
不仅如此，〈The ReVe Festival’ Day 2〉更在台湾、泰国、越南、印尼、美国、加拿大、巴西、墨西哥、智利、秘鲁、法国、德国、瑞典、荷兰、波兰、澳洲、纽西兰⋯⋯等 36 个国家的 iTunes 专辑榜首。
在今天晚上九点（韩国时间），Red Velvet 就会经由 V LIVE 举行回归纪念直播，ReVeluv 们一定要准时锁定
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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