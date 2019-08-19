【有片】《圭TV》迎來首位嘉賓沈昌珉！提及李東海的逸聞並表示：「覺得冤枉的話就出演吧」

「腹黑圭」又上線了～這次的對象是東海哥！（大笑） #哪有喝兩杯就醉的 #又不是李東海 #原來東海的別稱是豆海
通過YouTube等平臺播出的《圭TV》於8月10日播出第4集。曹圭賢邀請了第一位嘉賓，是「同齡朋友」沈昌珉。兩位至親聚在一起，話匣子一開便停不下來。而做網路直播的好處之一，就是可以肆無忌憚、什麼話題都可以說一點！
有網友留言：「（昌珉的）鬍子長出來了呢」，昌珉解釋，他下午的時候才刮過鬍子（錄製時間是晚上），但最近真的沒有辦法控制（鬍子生長）。圭賢忍不住開玩笑：「過幾個小時後又這樣…該怎麼說呢，（看起來）髒髒的。」讓昌珉無奈大笑，圭賢趕快改口：「漂亮是漂亮，但是不太好看。」
接著，以「愛喝酒」出名的兩人，當然要在《曹酒鬼》環節喝上幾杯。網友們又留言：「看起來已經醉了」，因為他們真的太有興致，不停玩文字梗和吐槽，超好笑！圭賢就說：「哪有喝兩杯就醉的人…又不是李東海。」接著開始一連串的「豆海逸聞」。（昌珉一直「豆海、豆海」的叫著東海）
據圭賢透露，結束公演後搭乘飛機回國，東海點了一杯白葡萄酒。喝完一杯就興奮了，邀請圭賢一起再喝一杯，才兩杯下肚，東海就「癱軟」在椅子上、迷迷糊糊地說：「啊～我好像醉了。」昌珉大笑：「好柔弱，想保護他！」圭賢表示：「如果東海覺得冤枉，那就出演一次吧。」
「自黑」才是最高境界，圭賢先是把自己曾在粉絲見面會上公開、用高粱酒「點火」的照片後，也分享了昌珉的認證照：「表情和反應都比我誇張。」因為是影片直播，兩人都和網友的「眼睛」乾杯，結果圭賢念了某位網友的留言：「我的眼睛今天辛苦了」，兩人又一起爆笑。下次的《圭TV》將在本月（8月）31日登場，喜歡圭賢的粉絲可要筆記下來啦！
（圖片、影片來源：《圭TV》）
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