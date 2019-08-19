【有片】《圭TV》迎来首位嘉宾沈昌珉！提及李东海的逸闻并表示：「觉得冤枉的话就出演吧」

「腹黑圭」又上线了～这次的对象是东海哥！（大笑） #哪有喝两杯就醉的 #又不是李东海 #原来东海的别称是豆海
通过YouTube等平台播出的《圭TV》於8月10日播出第4集。曹圭贤邀请了第一位嘉宾，是「同龄朋友」沈昌珉。两位至亲聚在一起，话匣子一开便停不下来。而做网路直播的好处之一，就是可以肆无忌惮、什么话题都可以说一点！
有网友留言：「（昌珉的）胡子长出来了呢」，昌珉解释，他下午的时候才刮过胡子（录制时间是晚上），但最近真的没有办法控制（胡子生长）。圭贤忍不住开玩笑：「过几个小时后又这样…该怎么说呢，（看起来）脏脏的。」让昌珉无奈大笑，圭贤赶快改口：「漂亮是漂亮，但是不太好看。」
接著，以「爱喝酒」出名的两人，当然要在《曹酒鬼》环节喝上几杯。网友们又留言：「看起来已经醉了」，因为他们真的太有兴致，不停玩文字梗和吐槽，超好笑！圭贤就说：「哪有喝两杯就醉的人…又不是李东海。」接著开始一连串的「豆海逸闻」。（昌珉一直「豆海、豆海」的叫著东海）
据圭贤透露，结束公演后搭乘飞机回国，东海点了一杯白葡萄酒。喝完一杯就兴奋了，邀请圭贤一起再喝一杯，才两杯下肚，东海就「瘫软」在椅子上、迷迷糊糊地说：「啊～我好像醉了。」昌珉大笑：「好柔弱，想保护他！」圭贤表示：「如果东海觉得冤枉，那就出演一次吧。」
「自黑」才是最高境界，圭贤先是把自己曾在粉丝见面会上公开、用高粱酒「点火」的照片后，也分享了昌珉的认证照：「表情和反应都比我夸张。」因为是影片直播，两人都和网友的「眼睛」干杯，结果圭贤念了某位网友的留言：「我的眼睛今天辛苦了」，两人又一起爆笑。下次的《圭TV》将在本月（8月）31日登场，喜欢圭贤的粉丝可要笔记下来啦！
（图片、影片来源：《圭TV》）
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