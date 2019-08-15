免費看韓劇，八月男神回歸，五款六色隨你挑！！ tvN熱門劇《德魯納酒店》話題性連五冠勢不可擋，三部新劇衝入TOP.10 《PRODUCE X 101》下車後首個官方活動！VICTON崔秉燦因健康狀態好轉，參與《The News》的錄製！ 《他人即地獄》任時完帶你看劇中考試院內景！這莫名的陰森感究竟是……？ 新人男團「X1」個人預告照已公布一半，你的pick出現了嗎～！？ 李敏鎬連環更新SNS曬出「小奶狗」和「小狼狗」扮相照片！哪種更令人瘋狂？ 新劇《花黨》公開官方海報，朴志訓、金旻載等招牌美男子們排排站～！ 宋有彬&金國憲8月31日舉辦粉絲見面會《THE PRESENT》8月31日舉辦粉絲見面會《THE PRESENT》 這位暗黑系韓國超模結婚啦～♥ 這婚紗一般人都不敢選，也只有她能Hold住！ 不愧是 OST 之王！Gummy《德魯納酒店》OST 奪 Gaon 四冠 台式排骨便當 在韓國超商也買得到了！ UP10TION 回歸倒數一週 最新版概念照曝光！ BLACKPINK 久違重啟韓國活動 9 月舉行 Private Stage！ EXO世勳&李昇基同框！ 快來看李昇基的肌肉和手上青筋啊 全烋星官司沒完沒了？TS 甫和解又將另提告訴 【2019偶像運動會】新投球女王誕生：從Red Velvet澀琪眼裡看到了「殺氣」，遇到IZ*ONE張員瑛秒融化！ 「是叫大家別再等的意思嗎？！ㅠㅠ」多位業界人士透露：BY9不會出道的！ 朴志訓18日為《人氣歌謠》擔任特別MC

暑假就是要追劇！夏日炎炎，誰想要出門？不如待在家，吹吹冷氣追追（男神）劇～～

八月小屏男神魅力無法擋，眾多歐巴們齊聚一堂陪大家過暑假，計有優質愛豆邕聖祐的寫實青春劇、演技大神池晟的醫療神劇、長腿歐巴崔振赫的司法復仇劇、初代男神Rain的奇幻浪漫劇，還有還有貼心暖男歐巴安宰弘與孔明共同攜手的愛情喜劇，五款劇型、六色男主要給大家暴養眼的暑假～～劇情看點小編不僅報給你知，文末還有免費看劇的好康大放送！！

【優質愛豆引領話題的獨家熱劇—18歲的瞬間】





《影音/圖片：friDay》

歌而優則演的Wanna-One邕聖祐，首挑大樑即挑戰高難度演技，出演不善表達情緒、習慣與孤獨為伍的孤僻少年，當他遇上了 “天才童星”可愛金香起所飾演，一個原本只靠著母親安排而活，卻開始有了自我夢想與目標的優等生，加上以完美外在包裹內心自卑的申承浩，三位不同性格主角的青春碰撞，究竟會展現出什麼樣的故事呢？除了貼近觀眾經驗的寫實故事題材，一部戲內集結三位優質愛豆實屬罕見，難怪會成為話題戲劇第一名！劇中主角們的互動極易觸動人心，停車場裡的互動及邕聖祐以手替金香起遮雨的畫面，讓小編嘴角莫名揚起“姨母笑”且一再回放，快來體驗這種你曾經歷或正經歷的「半熟青春」。獨家獻映，點這裏觀看。



【男神圈也吹轉職風—醫生耀漢、正義之刃、歡迎來到第二人生】





《影音/圖片：friDay 》

喔摸～喔摸～粉絲們有眼福啦，三位大神同時回歸，且不約而同地紛紛轉了“行業”喔。演技大神池晟大開外掛改行當起只需要 10 秒鐘便能診斷出病情的天才醫生車耀漢，要帶大家探討「怎樣才算活著？怎樣才算善終？」，看似嚴肅的題材，但與女主李世榮之間讓人心動的粉紅情節也不少，加上劇情緊張不拖沓，收視更是屢屢創新高，此劇另一看點則是嗚哩小迷糊李奎炯，搖身一變成為以實現正義為目標的檢察官，那個帥度真的是刷新高啊～～點這裏觀看。

而擁有磁性嗓音的長腿歐巴崔正赫，這次不當保鏢改當起律師，還是位具頹廢魅力的明星律師。他是一個為了家人與魔鬼交易，讓自己也變成了魔鬼的明星律師，亦正亦邪的他在參與了失蹤女演員案件後，心態上開始發生變化。整劇節奏緊湊，以倒敘手法藉由具張力的畫面述說著故事。終於可再看到穿著正裝的崔振赫歐巴，搭配上同為長腿一族的美女檢察官NaNa，「養眼」實屬另一大看點！！點這裏觀看。

「Welcome 2 Life歡迎來到第二人生」是初代男神Rain繼2018年「Sketch」裡硬漢警察後再度回歸小螢幕之作，劇中飾演一位只注重自我利益的王牌律師，因為一場神秘的車禍將他拖到了一個平行的世界，變身為一名嚴格執行法律的「剛直」檢察官，且原本早已分手十年的女友（林智妍飾），竟然成了自己的妻子與孩子的母親，如此180度的大翻轉人生又會有哪些有趣的故事呢？快讓Rain、林智妍與郭時暘告訴你～～點這裏觀看。

【放閃無極限的浪漫愛情喜劇—Melo體質 】



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還記得韓國破億票房的黑馬電影《雞不可失》嗎？李炳憲導演再度與暖男歐巴孔明合作，新加入曾飾演過《請回答1988》、《三流之路》同樣具有暖男屬性的安宰弘，以舊作「二十行不行」改編為女性版本成了「Melo體質（浪漫的體質）」，劇中安宰弘飾演電視劇導演，孔明則飾演電視劇製作公司營銷新進社員，與千玗嬉、全汝彬、韓智恩一起帶領大家領略30代女閨蜜們的煩惱、愛情等日常生活故事。全劇背景環繞著“影視圈”，大家期待嗎？小編可是非常期待！！8/10就讓我們一起來浪漫吧～～獨家獻映，點這裏觀看。



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這麼多男神及精彩的劇集，是否想要一個都不落地一網打盡呢？小編超懂大家的心，不需到處搜尋觀看平台，只要上friDay全部搞定！這是一個以韓國電影戲劇為主的線上影音平台，除了上述獨家及新片外，還有更多的韓國戲劇，如剛下檔的「檢法男女2」、「風在吹」、「各位國民」、「監獄醫生」……等等熱劇這裡統統找得到！所以韓劇迷們追起來吧！快快參加下列『序號兌換看韓劇』好康活動，即可享受七天免費看韓劇的優惠，內容包羅萬象，讓你一站全滿足，一逛就愛上：

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《封面圖片：friDay/ 韓星網 / KBS 》

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