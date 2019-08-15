免费看韩剧，八月男神回归，五款六色随你挑！！ 新人男团「X1」个人预告照已公布一半，你的pick出现了吗～！？ 李敏镐连环更新SNS晒出「小奶狗」和「小狼狗」扮相照片！哪种更令人疯狂？ 新剧《花党》公开官方海报，朴志训、金旻载等招牌美男子们排排站～！ 宋有彬&金国宪8月31日举办粉丝见面会《THE PRESENT》8月31日举办粉丝见面会《THE PRESENT》 这位暗黑系韩国超模结婚啦～♥ 这婚纱一般人都不敢选，也只有她能Hold住！ 不愧是 OST 之王！Gummy《德鲁纳酒店》OST 夺 Gaon 四冠 台式排骨便当 在韩国超商也买得到了！ UP10TION 回归倒数一周 最新版概念照曝光！ BLACKPINK 久违重启韩国活动 9 月举行 Private Stage！ EXO世勋&李升基同框！ 快来看李升基的肌肉和手上青筋啊 全烋星官司没完没了？TS 甫和解又将另提告诉 【2019偶像运动会】新投球女王诞生：从Red Velvet涩琪眼里看到了「杀气」，遇到IZ*ONE张员瑛秒融化！ 「是叫大家别再等的意思吗？！ㅠㅠ」多位业界人士透露：BY9不会出道的！ 朴志训18日为《人气歌谣》担任特别MC

暑假就是要追剧！夏日炎炎，谁想要出门？不如待在家，吹吹冷气追追（男神）剧～～

八月小屏男神魅力无法挡，众多欧巴们齐聚一堂陪大家过暑假，计有优质爱豆邕圣佑的写实青春剧、演技大神池晟的医疗神剧、长腿欧巴崔振赫的司法复仇剧、初代男神Rain的奇幻浪漫剧，还有还有贴心暖男欧巴安宰弘与孔明共同携手的爱情喜剧，五款剧型、六色男主要给大家暴养眼的暑假～～剧情看点小编不仅报给你知，文末还有免费看剧的好康大放送！！

【优质爱豆引领话题的独家热剧—18岁的瞬间】





《影音/图片：friDay》

歌而优则演的Wanna-One邕圣佑，首挑大梁即挑战高难度演技，出演不善表达情绪、习惯与孤独为伍的孤僻少年，当他遇上了 “天才童星”可爱金香起所饰演，一个原本只靠著母亲安排而活，却开始有了自我梦想与目标的优等生，加上以完美外在包裹内心自卑的申承浩，三位不同性格主角的青春碰撞，究竟会展现出什么样的故事呢？除了贴近观众经验的写实故事题材，一部戏内集结三位优质爱豆实属罕见，难怪会成为话题戏剧第一名！剧中主角们的互动极易触动人心，停车场里的互动及邕圣佑以手替金香起遮雨的画面，让小编嘴角莫名扬起“姨母笑”且一再回放，快来体验这种你曾经历或正经历的「半熟青春」。独家献映，点这里观看。



【男神圈也吹转职风—医生耀汉、正义之刃、欢迎来到第二人生】





《影音/图片：friDay 》

喔摸～喔摸～粉丝们有眼福啦，三位大神同时回归，且不约而同地纷纷转了“行业”喔。演技大神池晟大开外挂改行当起只需要 10 秒钟便能诊断出病情的天才医生车耀汉，要带大家探讨「怎样才算活著？怎样才算善终？」，看似严肃的题材，但与女主李世荣之间让人心动的粉红情节也不少，加上剧情紧张不拖沓，收视更是屡屡创新高，此剧另一看点则是呜哩小迷糊李奎炯，摇身一变成为以实现正义为目标的检察官，那个帅度真的是刷新高啊～～点这里观看。

而拥有磁性嗓音的长腿欧巴崔正赫，这次不当保镖改当起律师，还是位具颓废魅力的明星律师。他是一个为了家人与魔鬼交易，让自己也变成了魔鬼的明星律师，亦正亦邪的他在参与了失踪女演员案件后，心态上开始发生变化。整剧节奏紧凑，以倒叙手法藉由具张力的画面述说著故事。终於可再看到穿著正装的崔振赫欧巴，搭配上同为长腿一族的美女检察官NaNa，「养眼」实属另一大看点！！点这里观看。

「Welcome 2 Life欢迎来到第二人生」是初代男神Rain继2018年「Sketch」里硬汉警察后再度回归小萤幕之作，剧中饰演一位只注重自我利益的王牌律师，因为一场神秘的车祸将他拖到了一个平行的世界，变身为一名严格执行法律的「刚直」检察官，且原本早已分手十年的女友（林智妍饰），竟然成了自己的妻子与孩子的母亲，如此180度的大翻转人生又会有哪些有趣的故事呢？快让Rain、林智妍与郭时阳告诉你～～点这里观看。

【放闪无极限的浪漫爱情喜剧—Melo体质 】



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还记得韩国破亿票房的黑马电影《鸡不可失》吗？李炳宪导演再度与暖男欧巴孔明合作，新加入曾饰演过《请回答1988》、《三流之路》同样具有暖男属性的安宰弘，以旧作「二十行不行」改编为女性版本成了「Melo体质（浪漫的体质）」，剧中安宰弘饰演电视剧导演，孔明则饰演电视剧制作公司营销新进社员，与千玗嬉、全汝彬、韩智恩一起带领大家领略30代女闺蜜们的烦恼、爱情等日常生活故事。全剧背景环绕著“影视圈”，大家期待吗？小编可是非常期待！！8/10就让我们一起来浪漫吧～～独家献映，点这里观看。



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这么多男神及精彩的剧集，是否想要一个都不落地一网打尽呢？小编超懂大家的心，不需到处搜寻观看平台，只要上friDay全部搞定！这是一个以韩国电影戏剧为主的线上影音平台，除了上述独家及新片外，还有更多的韩国戏剧，如刚下档的「检法男女2」、「风在吹」、「各位国民」、「监狱医生」……等等热剧这里统统找得到！所以韩剧迷们追起来吧！快快参加下列『序号兑换看韩剧』好康活动，即可享受七天免费看韩剧的优惠，内容包罗万象，让你一站全满足，一逛就爱上：

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《封面图片：friDay/ 韩星网 / KBS 》

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