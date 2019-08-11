韓國網紅情侶打卡《德魯納酒店》拍攝地，畫面還原度超高！ BTS防彈少年團在日創紀錄 單曲銷量破百萬！ 身高162cm、體重43kg的白娥娟一餐吃多少？ 網友：「三口就能吃光！ 」 爆炎天氣中明星們的反季節穿搭！ 李帝勳居然把皮草外套穿來了 這個男人總是挑戰新領域！SJ銀赫結束3天的家族演唱會後…前往中國居然是擔任TFBOYS演唱會總導演 他戲裡高冷酷帥；戲外私服全靠自己搭：一條褲子穿N年，連粉絲都喊要放棄！XD 也太強！ NU'EST全員都是被星探發掘：REN被挖來的過程太爆笑了XD 【多圖】李準基昨日（10日）出席某品牌活動現場！「花式比心」超可愛～ 金在中以愛重新詮釋經典日語歌 翻唱專輯〈Love Covers〉9 月發行！ 韓國Krispykreme推出限量販售的《爆漿甜甜圈》！ 女生看了都汗顏！李大輝這腰到底有多細，要迫死多少人啊～XD 「是綜藝效果還是出自真心？」明星們不超過5秒的曖昧XD EXID Hani絕美新寫真陷整容爭議！韓國網民：不說是她都沒認出來 港韓連結：92個韓國公民團體，街頭聲援香港！

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