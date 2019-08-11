身高162cm、體重43kg的白娥娟一餐吃多少？ 網友：「三口就能吃光！ 」
明星 2019年8月11日 星期日11:00 Sani
看到白娥娟PO出的一餐內容，不禁感歎當藝人真是辛苦啊T^T
近日歌手白娥娟在個人SNS上PO出一張照片，寫著「公司的飯最好吃」，看起來是在JYP的公司食堂吃飯了，但一餐的內容竟只有一小碟蔬菜、半碗湯、兩口米飯、一塊肉、一個節瓜煎餅、幾片泡菜，而且餐盤上的綠色點點並不是蔬菜哦！ 那只是印花而已：
網友看後大感震驚：「這樣拌一拌我三口就能吃光光」、「站起來轉個身就要餓了吧」、「根本是在超市拿的試吃盤」！
白娥娟2011年參加SBS《K-pop Star》獲得亞軍，之後簽約JYP，在2012年正式出道，近來為《男朋友》、《安娜·瑪麗》、《YEONNOM》等影視作品演唱了不少OST。 她的官方身高是162cm，而體重只有43kg，原來為了常年保持輕盈的身材，吃飯的時候都要節制到這個程度啊T^T
（圖源：白娥娟SNS）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
如果三餐這樣
她攝取熱量不到1000卡欸
為她健康擔心
1小時前