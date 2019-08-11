身高162cm、体重43kg的白娥娟一餐吃多少？ 网友：「三口就能吃光！ 」
明星 2019年8月11日 星期日11:00 Sani
看到白娥娟PO出的一餐内容，不禁感叹当艺人真是辛苦啊T^T
近日歌手白娥娟在个人SNS上PO出一张照片，写著「公司的饭最好吃」，看起来是在JYP的公司食堂吃饭了，但一餐的内容竟只有一小碟蔬菜、半碗汤、两口米饭、一块肉、一个节瓜煎饼、几片泡菜，而且餐盘上的绿色点点并不是蔬菜哦！ 那只是印花而已：
网友看后大感震惊：「这样拌一拌我三口就能吃光光」、「站起来转个身就要饿了吧」、「根本是在超市拿的试吃盘」！
白娥娟2011年参加SBS《K-pop Star》获得亚军，之后签约JYP，在2012年正式出道，近来为《男朋友》、《安娜・玛丽》、《YEONNOM》等影视作品演唱了不少OST。 她的官方身高是162cm，而体重只有43kg，原来为了常年保持轻盈的身材，吃饭的时候都要节制到这个程度啊T^T
（图源：白娥娟SNS）
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留言/评论
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如果三餐這樣
她攝取熱量不到1000卡欸
為她健康擔心
1小时前