【多圖】李準基昨日（10日）出席某品牌活動現場！「花式比心」超可愛～ 金在中以愛重新詮釋經典日語歌 翻唱專輯〈Love Covers〉9 月發行！ 韓國Krispykreme推出限量販售的《爆漿甜甜圈》！ 女生看了都汗顏！李大輝這腰到底有多細，要迫死多少人啊～XD 「是綜藝效果還是出自真心？」明星們不超過5秒的曖昧XD EXID Hani絕美新寫真陷整容爭議！韓國網民：不說是她都沒認出來 港韓連結：92個韓國公民團體，街頭聲援香港！

曾經經歷過與暴政鬥爭的，都會深明跟民眾聲援，對凝聚力量有多重要。

因而，一向對民主自由珍而重之的韓國人，在過去兩個月間，一直透過不同渠道，向不斷堅持走上街頭，與政權抗爭的香港人，表達出無論如何，也會與港人同走在一起的情義。

在8月8日上午，感謝一群居韓港人安排，韓國國內最大規模的公民團體 - 「參與連帶」（참여연대；People's Solidarity for Participatory Democracy），號召了 92 個韓國國內，來自不同背景與界別的公民社會組織，包括有「韓國基督教青年會」、「韓國基督教女青年會」、「韓國民主勞總」、「經濟正義實踐市民聯合」、「光州人權知己」與「天主教人權委員會」等等，一同在首爾光化門廣場，發表了一份聲援香港人抗爭運動的聯合聲明。



聲明中，表明出韓國公民社會尤其關注特區政府以武力方式鎮壓和平示威的香港民眾，並絕對認同當下香港人爭取民主與自由的抗爭行動，決義站在同一陣線，支援港人。

感謝韓國人一直對香港的抗爭運動不離不棄。港韓連結，希望當天在光化門廣場點燃著的民主燭光，也能照耀及保衛香港，民主不死。

---

聯合聲明全文（韓/英）：https://bit.ly/2MMH7AI

圖片來源：참여연대

資料來源：Fung Ka Keung Facebook

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

鍾樂偉@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究