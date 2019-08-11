港韩连结：92个韩国公民团体，街头声援香港！

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曾经经历过与暴政斗争的，都会深明跟民众声援，对凝聚力量有多重要。

因而，一向对民主自由珍而重之的韩国人，在过去两个月间，一直透过不同渠道，向不断坚持走上街头，与政权抗争的香港人，表达出无论如何，也会与港人同走在一起的情义。

在8月8日上午，感谢一群居韩港人安排，韩国国内最大规模的公民团体 - 「参与连带」（참여연대；People's Solidarity for Participatory Democracy），号召了 92 个韩国国内，来自不同背景与界别的公民社会组织，包括有「韩国基督教青年会」、「韩国基督教女青年会」、「韩国民主劳总」、「经济正义实践市民联合」、「光州人权知己」与「天主教人权委员会」等等，一同在首尔光化门广场，发表了一份声援香港人抗争运动的联合声明。



声明中，表明出韩国公民社会尤其关注特区政府以武力方式镇压和平示威的香港民众，并绝对认同当下香港人争取民主与自由的抗争行动，决义站在同一阵线，支援港人。

感谢韩国人一直对香港的抗争运动不离不弃。港韩连结，希望当天在光化门广场点燃著的民主烛光，也能照耀及保卫香港，民主不死。

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联合声明全文（韩/英）：https://bit.ly/2MMH7AI

图片来源：참여연대

资料来源：Fung Ka Keung Facebook

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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