D社回應為何晚爆姜丹尼爾＆TWICE志效的戀情，其實延遲不只一次！

D社回應為何晚爆姜丹尼爾＆TWICE志效的戀情，其實延遲不只一次！

綜藝   2019年8月9日   星期五12:41   MiJimin   7

原來除了「D社」的貼心考量，還有曝光時機的問題～。

在本週一（8月5日）韓國媒體「Dispatch」爆出姜丹尼爾&TWICE志效戀愛消息後，眼尖的網友發現了報導其實在7月20日就輸入編輯，許多人都推測考慮到姜丹尼爾出道專輯而推遲，更表示：「D社還是有良心的！」但其實這篇報導一共推遲了三次之多。

MBC情報性質節目《Section TV 演藝通信》採訪到報導這篇文章的吳姓記者本人，她表示兩人都是當紅偶像，公開約會也非常困難，尤其是志效還和TWICE的成員合宿中，所以大部份都是在姜丹尼爾家約會，頻率大約是每週一次。

記者表示文章的確是在7月20日就準備好公開，卻延遲到了8月5日，主要原因就是姜丹尼爾即將在7月25日出道，的確是考量到他的出道活動才延遲這篇報導至8月1日。

之後，姜丹尼爾的粉絲見面會又是在8月1日，又剛好遇上隔天「日本將韓國剔出貿易白名單」事件，所以最終延遲到了8月5日才報導。

▼Ｄ社記者上述採訪片段：

▼兩人戀愛的跡象：

（圖自：MBCentertainment）

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留言/評論
  • 伍小美
    原來這樣是好心😔
    33分前
  • Ada Leong
    無端端在這個時間爆料，咪就是娛媒操作，目的避開一些敏感新聞報導囉😓👎
    1小時前
  • Lo Yuan Chang
    有句話叫爬的越高，摔的越重!
    1小時前
  • Nikki Yan
    咁都叫貼心？説不定另有陰謀吧！
    1小時前
  • 馬吉諾
    只是經紀公司塞錢才晚報的吧
    1小時前
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