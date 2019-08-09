D社回應為何晚爆姜丹尼爾＆TWICE志效的戀情，其實延遲不只一次！
綜藝 2019年8月9日 星期五12:41 MiJimin
原來除了「D社」的貼心考量，還有曝光時機的問題～。
在本週一（8月5日）韓國媒體「Dispatch」爆出姜丹尼爾&TWICE志效戀愛消息後，眼尖的網友發現了報導其實在7月20日就輸入編輯，許多人都推測考慮到姜丹尼爾出道專輯而推遲，更表示：「D社還是有良心的！」但其實這篇報導一共推遲了三次之多。
MBC情報性質節目《Section TV 演藝通信》採訪到報導這篇文章的吳姓記者本人，她表示兩人都是當紅偶像，公開約會也非常困難，尤其是志效還和TWICE的成員合宿中，所以大部份都是在姜丹尼爾家約會，頻率大約是每週一次。
記者表示文章的確是在7月20日就準備好公開，卻延遲到了8月5日，主要原因就是姜丹尼爾即將在7月25日出道，的確是考量到他的出道活動才延遲這篇報導至8月1日。
之後，姜丹尼爾的粉絲見面會又是在8月1日，又剛好遇上隔天「日本將韓國剔出貿易白名單」事件，所以最終延遲到了8月5日才報導。
▼Ｄ社記者上述採訪片段：
▼兩人戀愛的跡象：
（圖自：MBCentertainment）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞