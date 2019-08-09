D社回应为何晚爆姜丹尼尔＆TWICE志效的恋情，其实延迟不只一次！
综艺 2019年8月9日 星期五12:41 MiJimin
原来除了「D社」的贴心考量，还有曝光时机的问题～。
在本周一（8月5日）韩国媒体「Dispatch」爆出姜丹尼尔&TWICE志效恋爱消息后，眼尖的网友发现了报导其实在7月20日就输入编辑，许多人都推测考虑到姜丹尼尔出道专辑而推迟，更表示：「D社还是有良心的！」但其实这篇报导一共推迟了三次之多。
MBC情报性质节目《Section TV 演艺通信》采访到报导这篇文章的吴姓记者本人，她表示两人都是当红偶像，公开约会也非常困难，尤其是志效还和TWICE的成员合宿中，所以大部份都是在姜丹尼尔家约会，频率大约是每周一次。
记者表示文章的确是在7月20日就准备好公开，却延迟到了8月5日，主要原因就是姜丹尼尔即将在7月25日出道，的确是考量到他的出道活动才延迟这篇报导至8月1日。
之后，姜丹尼尔的粉丝见面会又是在8月1日，又刚好遇上隔天「日本将韩国剔出贸易白名单」事件，所以最终延迟到了8月5日才报导。
▼Ｄ社记者上述采访片段：
▼两人恋爱的迹象：
（图自：MBCentertainment）
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