防彈少年團第六支破五億 MV 誕生！〈DOPE〉今跨越新里程碑
KPOP 2019年8月9日 星期五12:03 施乃琪
一週即將結束，這時候最適合重溫防彈少年團的 “DOPE” 來熱血地迎接週末啦！
在今天（9 日）清晨五點左右，防彈少年團經由 1theK 發布的 “DOPE” 官方 MV 觀看次數突破了五億大關；若加上自家頻道的觀看次數，則已經有五億一千多萬人次觀賞。
“DOPE” 收錄在防彈少年團魚 2015 年 4 月發行的迷你專輯〈花樣年華 pt.1〉中，無論是被模仿無數次的開場白、放蕩不羈又有自信的歌詞都讓人印象深刻，成員們在 MV 中各自扮演一種社會人士身份的特別呈現，也讓這支 MV 成為許多海外歌迷認識防彈少年團的起點。
另一方面，防彈少年團目前以觀看次數逼近八億大關的 “DNA” 領軍，擁有 “FIRE”、”Fake Love”、混音版 ”MIC Drop”、””IDOL” 和 “DOPE” 共六支破五億 MV，以及十餘支觀看次數分佈在一～四億間的作品。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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