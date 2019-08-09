防弹少年团第六支破五亿 MV 诞生！〈DOPE〉今跨越新里程碑
KPOP 2019年8月9日 星期五12:03 施乃琪
一周即将结束，这时候最适合重温防弹少年团的 “DOPE” 来热血地迎接周末啦！
在今天（9 日）清晨五点左右，防弹少年团经由 1theK 发布的 “DOPE” 官方 MV 观看次数突破了五亿大关；若加上自家频道的观看次数，则已经有五亿一千多万人次观赏。
“DOPE” 收录在防弹少年团鱼 2015 年 4 月发行的迷你专辑〈花样年华 pt.1〉中，无论是被模仿无数次的开场白、放荡不羁又有自信的歌词都让人印象深刻，成员们在 MV 中各自扮演一种社会人士身份的特别呈现，也让这支 MV 成为许多海外歌迷认识防弹少年团的起点。
另一方面，防弹少年团目前以观看次数逼近八亿大关的 “DNA” 领军，拥有 “FIRE”、”Fake Love”、混音版 ”MIC Drop”、””IDOL” 和 “DOPE” 共六支破五亿 MV，以及十余支观看次数分布在一～四亿间的作品。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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