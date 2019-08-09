【有片】「大神」劉在錫的新節目有太多驚喜！平時在電視上看不到的演員都出現了 下一集還有李聖經、李奎炯等人

這種形式其實蠻有趣的！因為根本不曉得攝影機會傳到誰的手上，而出演者也會拋出意想不到的主題，及邀請意料之外的「嘉賓」出現在自己的畫面中。看看，河正宇、朱智勛、裴斗娜不就出現了嗎～
劉在錫近期與《無限挑戰》金泰浩PD攜手在MBC推出新節目《玩什麼好呢》，上週六（3日）播出第4集。節目主軸為劉在錫等藝人各自拿著命名為「接力攝影機」的手持式錄影機到韓國各地進行錄制。一開始雖然多為「熟面孔」，但之後出現不少「驚喜」，還有許多關於藝人不為人知的故事。
比如曾出演tvN熱門劇集《請回答1988》和千萬電影《雞不可失》的演員李東輝。攝影機傳到他的手上，他展現了喜愛「復古時尚」的一面。而說走就走、飛到法國巴黎的他，也公開自己作為演員有過低潮時刻。當時，李東輝收到《雞不可失》的劇本，並遇到一群很好的同僚，他才重拾對演技的熱情。
也因為李東輝的人脈，觀眾們得以在節目中看到朴正民，還有《雞不可失》的劇組──李炳憲導演和柳承龍、李荷妮、孔明等演員。
之後，李東輝把攝影機傳給曾出演tvN電視劇《今生是第一次》和電影《浴血圍城88天》的朴秉恩。他的日常生活就是釣魚、釣魚和釣魚（笑），拍戲的空檔就是拿著釣竿在韓國各地遊走。
期間，朴秉恩電話連線河正宇。而正在拍攝《李屍朝鮮2》的朴秉恩，朱智勛、裴斗娜等也紛紛出現為他慶生，也讓一起觀看影片的劉在錫等人驚呼：「太意外了！」
下集預告中，劉在錫與曹世鎬、太恆浩、東方神起瑜鹵允浩和Defconn，再次聚集在曹世鎬的公寓中觀看影片。而此次陣容更加浩大，柳炳宰、梁世炯、張允柱、Irene Kim、柳日漢來了，就連李聖經、李奎炯也加入！攝影機將會傳去誰的手上？而「曹之公寓」又會發生什麼有趣的事呢？
（圖片、影片來源：MBC《玩什麼好呢》）
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