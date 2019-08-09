【有片】「大神」刘在锡的新节目有太多惊喜！平时在电视上看不到的演员都出现了 下一集还有李圣经、李奎炯等人

这种形式其实蛮有趣的！因为根本不晓得摄影机会传到谁的手上，而出演者也会抛出意想不到的主题，及邀请意料之外的「嘉宾」出现在自己的画面中。看看，河正宇、朱智勋、裴斗娜不就出现了吗～
刘在锡近期与《无限挑战》金泰浩PD携手在MBC推出新节目《玩什么好呢》，上周六（3日）播出第4集。节目主轴为刘在锡等艺人各自拿著命名为「接力摄影机」的手持式录影机到韩国各地进行录制。一开始虽然多为「熟面孔」，但之后出现不少「惊喜」，还有许多关於艺人不为人知的故事。
比如曾出演tvN热门剧集《请回答1988》和千万电影《鸡不可失》的演员李东辉。摄影机传到他的手上，他展现了喜爱「复古时尚」的一面。而说走就走、飞到法国巴黎的他，也公开自己作为演员有过低潮时刻。当时，李东辉收到《鸡不可失》的剧本，并遇到一群很好的同僚，他才重拾对演技的热情。
也因为李东辉的人脉，观众们得以在节目中看到朴正民，还有《鸡不可失》的剧组――李炳宪导演和柳承龙、李荷妮、孔明等演员。
之后，李东辉把摄影机传给曾出演tvN电视剧《今生是第一次》和电影《浴血围城88天》的朴秉恩。他的日常生活就是钓鱼、钓鱼和钓鱼（笑），拍戏的空档就是拿著钓竿在韩国各地游走。
期间，朴秉恩电话连线河正宇。而正在拍摄《李尸朝鲜2》的他，朱智勋、裴斗娜等也纷纷出现为他庆生，也让一起观看影片的刘在锡等人惊呼：「太意外了！」
下集预告中，刘在锡与曹世镐、太恒浩、东方神起瑜卤允浩和Defconn，再次聚集在曹世镐的公寓中观看影片。而此次阵容更加浩大，柳炳宰、梁世炯、张允柱、Irene Kim、柳日汉来了，就连李圣经、李奎炯也加入！摄影机将会传去谁的手上？而「曹之公寓」又会发生什么有趣的事呢？
（图片、影片来源：MBC《玩什么好呢》）
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