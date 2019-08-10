太傷人ㅠㅠ 白種元慘遭一年前幫助過的店家欺騙：難忍心痛不停落淚！

這店家真是扶不起的阿斗，可憐到了白老師三番五次努力幫助他們，真的太讓人心寒了！
近日SBS《白種元的胡同餐廳》對去年上過節目的一家店進行回訪，當時白種元向他們傳授了很多寶貴經驗，教他們如何做辣豆腐湯、辣炒肉才好吃，之後一年半期間節目組也先後派出6次工作人員前去檢查， 但最終的結果卻令人相當失望。
客人說辣豆腐湯太辣，店家卻說是「白種元的口味都比較重」，但其實是他們的料理方式根本回到了從前糟糕的流程，而且屢教不改！
白種元到店查看之後發現之前指出的問題根本沒有解決，氣憤地說：「這樣做料理還對客人說『是白種元讓我們這樣做的』？ 我什麼時候讓你們這樣做？ 快把我的照片拿掉。 」
「我討厭謊言和不守約定。 而且非常傷人心。 你知道嗎，比起手腳斷掉，心痛是更大的痛！ 還不如讓我斷條腿，沒來到這裡就好了。 」
最後店家夫婦終於承認說謊，向白種元道歉，白種元也終於忍不住轉過身，不住地抹眼淚。
老闆娘說：「多虧白老師，我們還清了債，心情變好都長胖了。 」白老師只說：「所以拜託你們好好做吧！ 」
節目播出後很多觀眾認為店家根本沒有反省的誠意，也許在節目組離去之後還是會繼續我行我素...... 只可憐一心想幫助店家的白老師，居然遭遇到這種背叛，真的太讓人心疼了T^T
（圖源：《白種元的胡同餐廳》）
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