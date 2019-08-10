太伤人ㅠㅠ 白种元惨遭一年前帮助过的店家欺骗：难忍心痛不停落泪！

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这店家真是扶不起的阿斗，可怜到了白老师三番五次努力帮助他们，真的太让人心寒了！

近日SBS《白种元的胡同餐厅》对去年上过节目的一家店进行回访，当时白种元向他们传授了很多宝贵经验，教他们如何做辣豆腐汤、辣炒肉才好吃，之后一年半期间节目组也先后派出6次工作人员前去检查， 但最终的结果却令人相当失望。

客人说辣豆腐汤太辣，店家却说是「白种元的口味都比较重」，但其实是他们的料理方式根本回到了从前糟糕的流程，而且屡教不改！



白种元到店查看之后发现之前指出的问题根本没有解决，气愤地说：「这样做料理还对客人说『是白种元让我们这样做的』？ 我什么时候让你们这样做？ 快把我的照片拿掉。 」

「我讨厌谎言和不守约定。 而且非常伤人心。 你知道吗，比起手脚断掉，心痛是更大的痛！ 还不如让我断条腿，没来到这里就好了。 」



最后店家夫妇终於承认说谎，向白种元道歉，白种元也终於忍不住转过身，不住地抹眼泪。



老板娘说：「多亏白老师，我们还清了债，心情变好都长胖了。 」白老师只说：「所以拜托你们好好做吧！ 」



节目播出后很多观众认为店家根本没有反省的诚意，也许在节目组离去之后还是会继续我行我素...... 只可怜一心想帮助店家的白老师，居然遭遇到这种背叛，真的太让人心疼了T^T



（图源：《白种元的胡同餐厅》）

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