魅力無法擋！《醫生耀漢》池晟「摸頭殺」真的是太電太迷人啦～

魅力無法擋！《醫生耀漢》池晟「摸頭殺」真的是太電太迷人啦～

韓劇   2019年8月6日   星期二12:31   MiJimin   5

（雷）小編也想像李世榮一樣，被池晟摸頭獎勵～！！！

SBS熱門金土劇《醫生耀漢》在第9~12集中，遇上了感覺不到痛的少年病患，以及輕輕一碰就痛到不行的一名父親病患，為了解決兩名患者的病痛，麻醉痛症科分成兩個團隊進行檢查與研究。

與此同時，大家熟知從《機智牢房生活》爆紅的小迷糊李奎炯，在劇中飾演檢察官孫石基，戲份終於稍微多了一些啦～！因為車耀漢（池晟　飾）治好了明星拳擊手而爆紅，麻醉痛症科也變成了人氣門診，卻也讓孫石基相當不開心。

孫石基欲找車耀漢卻碰上了女主姜詩英（李世榮　飾），三人眼神的對峙上也讓人印象非常深刻。

▼「滾！立刻離開我的住院醫生」：

▼在此前，由於姜詩英發現病患症狀的疑點，而找出了治療患者的方法，在電梯中車耀漢摸著姜詩英的頭說：「做得好！」讓姜詩英瞬間慌張，這一幕看了好讓人心跳不已啊～！

與此同時，車耀漢原來也患有無法治癒的病，是「CIPA」（先天性痛覺不敏感合併無汗症）的患者，感覺不到冷熱與疼痛，所以每天檢查自己的身體狀況，隨時消毒，食物也要放冷才吃避免燙傷…等等，一路走來真的是相當辛苦。

（圖自：SBS Drama）

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留言/評論
  • Lin Jie-Yu
    郭珮瑩 我也想被（世奇上身的醫生耀漢）摸頭🤤🤤🤤😍😍😍
    42分前
  • Ga Ga Yen
    韓國不靠臉吃飯的演員🥰
    1小時前
  • Cheang Wen Chien
    Yi Shin Tan 🌚 kan qi lai
    1小時前
  • Yen-Ju Liu
    施兔兔
    1小時前
  • Ya-Chiou Hung
    我也想被摸頭哈哈哈哈
    1小時前
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