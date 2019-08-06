魅力無法擋！《醫生耀漢》池晟「摸頭殺」真的是太電太迷人啦～
韓劇 2019年8月6日 星期二12:31 MiJimin
（雷）小編也想像李世榮一樣，被池晟摸頭獎勵～！！！
SBS熱門金土劇《醫生耀漢》在第9~12集中，遇上了感覺不到痛的少年病患，以及輕輕一碰就痛到不行的一名父親病患，為了解決兩名患者的病痛，麻醉痛症科分成兩個團隊進行檢查與研究。
與此同時，大家熟知從《機智牢房生活》爆紅的小迷糊李奎炯，在劇中飾演檢察官孫石基，戲份終於稍微多了一些啦～！因為車耀漢（池晟 飾）治好了明星拳擊手而爆紅，麻醉痛症科也變成了人氣門診，卻也讓孫石基相當不開心。
孫石基欲找車耀漢卻碰上了女主姜詩英（李世榮 飾），三人眼神的對峙上也讓人印象非常深刻。
▼「滾！立刻離開我的住院醫生」：
▼在此前，由於姜詩英發現病患症狀的疑點，而找出了治療患者的方法，在電梯中車耀漢摸著姜詩英的頭說：「做得好！」讓姜詩英瞬間慌張，這一幕看了好讓人心跳不已啊～！
與此同時，車耀漢原來也患有無法治癒的病，是「CIPA」（先天性痛覺不敏感合併無汗症）的患者，感覺不到冷熱與疼痛，所以每天檢查自己的身體狀況，隨時消毒，食物也要放冷才吃避免燙傷…等等，一路走來真的是相當辛苦。
（圖自：SBS Drama）
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